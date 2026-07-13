Новейшие чипы Tesla, которые должны превзойти все ожидания, уже готовы: Samsung завершила разработку AI5

Samsung Electronics завершила разработку микросхемы следующего поколения AI5 для Tesla. Джеймс Ким, главный инженер-технолог Samsung, подтвердил в LinkedIn, что микросхема AI5 будет использовать новейший 2-нанометровый техпроцесс Samsung и производиться на заводе Taylor в США.

Ранее Илон Маск заявил, что однокристальная система Tesla AI5 превзойдет все ожидания. Производительность одной такой однокристальной системы сопоставима с чипом Nvidia Hopper, а конфигурация из двух чипов способна конкурировать с новейшей платформой Blackwell. При этом Маск подчеркнул, что решение Tesla дешевое и энергоэффективное.

AI5 — первый продукт в планах Tesla по разработке чипов, использующий передовой 2-нанометровый техпроцесс. Ранее на рынке предполагалось, что Samsung не будет внедрять 2-нанометровую технологию раньше следующего поколения AI6. Тот факт, что AI5 напрямую использует 2-нанометровую технологию, подтверждает предположение о том, что процент выхода годных изделий Samsung при использовании 2-нанометрового техпроцесса превысил 60%.

Фото Tesla/mydrivers

В апреле этого года Маск заявил, что команда AI5 представила проекты чипов как Samsung, так и TSMC. Из-за различных методов, используемых двумя компаниями, существуют небольшие различия между версиями AI5, выпускаемыми каждой компанией. Версия Samsung уже прошла этап подготовки к производству, и все работы по адаптации завершены.