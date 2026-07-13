Защита, которая выдерживает нагрев до 2500 °C. Китай нашёл способ безопасного возвращения ракет

Этот легкий теплоизоляционный материал выдерживает температуру до 1500 °C, при этом его обратную сторону можно трогать рукой даже после воздействия открытого пламени.

В настоящее время компания Longjia Aerospace разработала комплексную серию продуктов для тепловой защиты, охватывающую четыре основные категории и включающую в общей сложности 16 наименований, в том числе жесткие теплоизоляционные плитки, гибкий теплоизоляционный войлок, легкие абляционные материалы и материалы для терморегулирования с фазовым переходом. Эти продукты способны обеспечить защиту в широком диапазоне температур от 700 °C до 2500 °C для ракет-носителей, коммерческих спутников, многоразовых космических аппаратов и оборудования для исследования дальнего космоса.