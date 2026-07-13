Защита, которая выдерживает нагрев до 2500 °C. Китай нашёл способ безопасного возвращения ракет

На днях Китай впервые вернул ускоритель после запуска

Наука и космос

Основным препятствием для создания многоразовых ракет являются теплозащитные и изоляционные материалы.

Созданный в Китае новый теплоизоляционный материал для аэрокосмической отрасли способен выдерживать экстремально высокие температуры.

Компания Longjia Aerospace, которая специализируется на передовых разработках в области аэрокосмических теплозащитных материалов, создала новый тип многоразовых жестких теплоизоляционных плиток.

Этот легкий теплоизоляционный материал выдерживает температуру до 1500 °C, при этом его обратную сторону можно трогать рукой даже после воздействия открытого пламени.

Изображение Grok

В настоящее время компания Longjia Aerospace разработала комплексную серию продуктов для тепловой защиты, охватывающую четыре основные категории и включающую в общей сложности 16 наименований, в том числе жесткие теплоизоляционные плитки, гибкий теплоизоляционный войлок, легкие абляционные материалы и материалы для терморегулирования с фазовым переходом. Эти продукты способны обеспечить защиту в широком диапазоне температур от 700 °C до 2500 °C для ракет-носителей, коммерческих спутников, многоразовых космических аппаратов и оборудования для исследования дальнего космоса.

Ранее сообщалось, что Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты-носителя после запуска.

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