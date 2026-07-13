В национальном мессенджере Max запустили комментарии в каналах

Функция уже работает на Android, в десктопной и веб-версиях мессенджера

В мессенджере Max появилась возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах. Под публикациями отображается количество комментариев, пользователи могут отвечать друг другу, а владельцы каналов — общаться с аудиторией от имени канала.

Изображение: Max Изображение: Max

Новую функцию можно включить в настройках канала. На данный момент она доступна пользователям Android, а также десктопной и веб-версий сервиса. В дальнейшем разработчики планируют добавить реакции на комментарии и возможность прикреплять к ним медиафайлы.

Ранее в Max пользователи с «Цифровым ID» получили возможность создавать публичные каналы. По данным разработчиков, за первые сутки после запуска этой функции было зарегистрировано около 10 тыс. таких каналов.