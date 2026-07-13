В национальном мессенджере Max запустили комментарии в каналах

В мессенджере Max появилась возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах. Под публикациями отображается количество комментариев, пользователи могут отвечать друг другу, а владельцы каналов — общаться с аудиторией от имени канала.
Новую функцию можно включить в настройках канала. На данный момент она доступна пользователям Android, а также десктопной и веб-версий сервиса. В дальнейшем разработчики планируют добавить реакции на комментарии и возможность прикреплять к ним медиафайлы.
Ранее в Max пользователи с «Цифровым ID» получили возможность создавать публичные каналы. По данным разработчиков, за первые сутки после запуска этой функции было зарегистрировано около 10 тыс. таких каналов.
Кроме того, владельцы приватных каналов теперь могут менять их статус на публичный. Для этого необходимо открыть настройки канала, выбрать соответствующий тип и указать уникальную ссылку.
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