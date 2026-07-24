Гигабайт кэша и 96 ядер на частоте 5,15 ГГц. AMD готовит очень мощный процессор

AMD впервые раскрыла подробности о серверном процессоре EPYC Venice-X, который выйдет во второй половине 2027 года. Новинка была представлена на конференции Advancing AI.

Фото: AMD

Главной особенностью EPYC Venice-X станет огромный объем кэш-памяти. Благодаря технологии 3D V-Cache процессор получит 1152 МБ кэша L3 — более 1 ГБ, что делает его одним из самых «кэшированных» серверных процессоров в истории AMD.

В основе новинки — 96 ядер Zen 6, способных работать на частоте до 5,15 ГГц. При этом по количеству ядер Venice-X не отличается от своего предшественника EPYC Genoa-X, однако заметно выигрывает по частоте. Для сравнения, флагманский EPYC 9684X предыдущего поколения с теми же 96 ядрами разгоняется лишь до 3,7 ГГц.

EPYC Venice-X будет поддерживать 16-канальную DDR5-8000, а также новые высокоскоростные модули MRDIMM с пропускной способностью до 12 800 МТ/с. В максимальной конфигурации суммарная пропускная способность памяти достигнет 1,6 ТБ/с — почти втрое больше, чем у нынешнего поколения EPYC Turin.

Несмотря на переход на новую архитектуру, Venice-X сохранит совместимость с процессорным разъемом SP7, который будет использоваться и в остальных процессорах семейства Venice.

AMD позиционирует новинку прежде всего для задач высокопроизводительных вычислений (HPC). В подобных нагрузках огромный объем кэш-памяти способен заметно сократить обращения к оперативной памяти и существенно ускорить выполнение сложных научных, инженерных и аналитических расчетов.