Ставка на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Apple определилась с заказами на новые смартфоны

Инсайдер утверждает, что iPhone 18 может не появиться в этом году

Цены на смартфоны iPhone 18 Pro повысятся по сравнению с предыдущим поколением. Об этом сообщил китайский инсайдер Fixed Focus Digital, который утверждает, что это уже подтверждено.

По данным инсайдера Apple уже распределила большую часть заказов на комплектующие в пользу моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с более высокой маржой.

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Источник также утверждает, что в этом году стандартный iPhone 18 может не появиться. Вместо него компания якобы сосредоточится на более дорогих моделях. При этом ранее сообщалось, что iPhone 18 и iPhone 18 Pro запущены в производство.

Одной из причин возможного повышения цен инсайдер называет увеличение стоимости производства. По его словам, TSMC подняла цены на выпуск чипов примерно на 10%, а стоимость памяти выросла в несколько раз. На этом фоне стартовая цена iPhone 18 Pro может увеличиться примерно на 1000 юаней (около 150 долларов).

Ранее Fix Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также сообщил, что Apple прекратила работу над складным iPhone.