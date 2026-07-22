iPhone 18 и iPhone 18 Pro запущены в производство

Apple запустила массовое производство смартфонов серии iPhone 18. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на China Securities Journal. Отмечается, что серийное производство новых флагманов Apple стартовало в июле и сейчас выходит на этап наращивания объемов выпуска.

Скриншот видео FPT/Джон Проссер

Одновременно крупнейший партнер Apple — компания Foxconn — вступила в традиционный период активного набора сотрудников, чтобы обеспечить выпуск новых смартфонов в необходимых объемах перед осенним запуском.

На фоне подготовки к выходу новой линейки Apple продолжает укреплять позиции на китайском рынке. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года поставки смартфонов в Китае сократились на 2% в годовом выражении, однако продажи iPhone, напротив, выросли на 23%. Доля Apple достигла 18%, что позволило компании занять второе место после Huawei.

Аналитики связывают рост с тем, что многие производители Android-смартфонов повысили цены из-за подорожания комплектующих, тогда как Apple придерживалась более стабильной ценовой политики. Кроме того, часть покупателей, по мнению экспертов, решила приобрести iPhone заранее, ожидая возможного повышения цен на серию iPhone 18.

Напомним, вчера в Сети появились новые изображения и подробности об iPhone 18 Pro — от надежного инсайдера. Официальная премьера линейки iPhone 18, по слухам, состоится 8 или 9 сентября.