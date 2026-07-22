На Солнце ждут вспышки максимального класса X уже 22-23 июня

По данным специалистов, за последние 24 часа на Солнце произошло около 20 вспышек. Для сравнения, еще три дня назад регистрировалось в среднем лишь по одной-две вспышки в сутки.

Все события происходят в геоэффективных активных областях Солнца, то есть в регионах, откуда выбросы потенциально могут оказать влияние на Землю Главным фактором, определяющим космическую погоду, остается крупная корональная дыра, из-за которой сохраняется высокая вероятность магнитных бурь слабого и среднего уровня. Геомагнитные индексы уже повышены.

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Ученые прогнозируют, что рост солнечной активности продолжится. В течение ближайших одного-двух дней ожидаются вспышки высочайшего X-класса — наиболее мощной категории солнечных вспышек.

При этом специалисты отмечают, что нынешний всплеск носит локальный характер и связан с появлением крупной изолированной группы солнечных пятен №4493.

