Редчайший гелий-3 научились извлекать из обычного гелия: технология станет основой для добычи на Луне

Interlune получила гелий-3 чистотой 99% и рассчитывает сначала нарастить его производство на Земле, а затем перейти к добыче лунных запасов

Американская компания Interlune сообщила об успешной демонстрации технологии Cold Capture, которая позволяет выделять гелий-3 из обычного промышленного гелия. В результате удалось получить гелий-3 чистотой 99%. В будущем компания планирует использовать эту же технологию для добычи изотопа на Луне, однако первые коммерческие поставки будут осуществляться с Земли.

Гелий-3 составляет всего 0,000137% мировых запасов гелия, но востребован в квантовых компьютерах в качестве криогенного хладагента, а также применяется в детекторах излучения, медицинском оборудовании и рассматривается как перспективное топливо для термоядерной энергетики. Из-за редкости его стоимость может достигать $20 млн за 1 кг.

Фото: Interlune

Технология Cold Capture основана на криогенной дистилляции при температурах, близких к абсолютному нулю. Несмотря на почти одинаковые химические свойства гелия-3 и гелия-4, процесс использует небольшие различия в их физических характеристиках, позволяя разделять изотопы.

По оценке Interlune, внедрение технологии на существующих заводах по сжижению гелия позволит увеличить производство гелия-3 примерно в 3 раза.

Компания уже заключила соглашения о будущих поставках гелия-3 с Министерством энергетики США и компанией Maybell Quantum. Разработку технологии ранее поддержали грантом ВВС США на $1,25 млн для масштабирования процесса до промышленного уровня.

Параллельно Interlune готовится к добыче гелия-3 на Луне. До конца 2026 года посадочный аппарат Griffin-1 компании Astrobotic должен доставить на поверхность камеру для оценки концентрации изотопа.

Следующим этапом станет эксперимент NASA Prospect Moon, запланированный на 2028 год, который протестирует технологии извлечения гелия-3 и водорода из лунного реголита. Если программа окажется успешной, то компания рассчитывает в будущем поставлять лунный гелий-3 на Землю для промышленного использования.