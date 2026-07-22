Яндекс запустил отдельный сервис «Яндекс Цветы» для заказа букетов и подарков

Команда Яндекса представила отдельное приложение «Яндекс Цветы», выделив сервис доставки букетов и подарков в самостоятельный продукт. Новое приложение предназначено исключительно для выбора цветочных композиций и подарков, что упрощает поиск подходящего варианта.

Изображение: Яндекс

Пользователи могут подобрать заказ с помощью фильтров по стоимости, типу цветов и времени доставки. В ассортименте представлены как классические букеты, так и необычные композиции. Сроки и цена доставки зависят от продавца и расстояния до получателя, в среднем заказ привозят в течение часа. Если доставку выполняет курьер «Яндекса», она остается бесплатной независимо от суммы покупки. После оформления заказа доступны отслеживание его статуса и чат с продавцом для уточнения деталей.

В дальнейшем «Яндекс Цветы» планирует предлагать подборки к праздникам и памятным датам, а также добавить возможность отправки букета по номеру телефона без указания адреса получателя. Категория подарков будет расширена за счет сертификатов, десертов и других дополнений. Сервис вырос из направления доставки цветов, запущенного в «Яндекс Еде» в 2022 году. Сейчас он объединяет свыше 3 тыс. продавцов более чем в 300 городах России, а в первом квартале 2026 года продажи цветов увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.