Будущее почти здесь: глава Unitree Robotics заявил, что уже через 2-3 года роботы смогут жить и работать в незнакомой среде, как люди

Ван Синсин, основатель компании Unitree Robotics, заявил, что «момент ChatGPT», когда воплощенный искусственный интеллект совершит скачок вперед, наступит уже через два-три года.

Ван Синсин отметил, что прогресс человекоподобных роботов в последние годы очевиден невооруженным глазом. От элементарной ходьбы и танцев до выступлений в стиле кунг-фу и выполнения простых сервисных работ — их функции постоянно совершенствовались, но они еще не достигли уровня полной автономности.

Упомянутый им момент GPT относится к моменту, когда робот попадает в незнакомую среду и может выполнять большинство основных задач, используя только голосовые команды, без предварительной специальной подготовки, и не ограничен заранее заданной фиксированной сценой.

Изображение Grok

По словам Ван Синсина, современные роботы очень похожи на персональные компьютеры 30 лет назад. Роботы перестали быть нишевыми развлекательными устройствами и превратились в практичные инструменты для разработчиков, позволяющие изучать алгоритмы искусственного интеллекта и совершенствовать новые технологии.

Помимо технологических исследований и разработок, роботы сейчас используются во всё большем количестве сценариев. Дома их можно использовать в качестве образовательных инструментов, позволяя детям напрямую знакомиться со знаниями в области инженерии и искусственного интеллекта; в торговых центрах, на пресс-конференциях, культурных и туристических мероприятиях роботы могут создавать уникальную атмосферу и повышать привлекательность событий.

В долгосрочной перспективе роботы могут взять на себя высокоинтенсивную, высокорискованную, монотонную работу, высвобождая человеческие ресурсы для выполнения более творческих задач.

Unitree Robotics — это ведущая китайская робототехническая компания со штаб-квартирой в Ханчжоу, основанная в 2016 году. Она всемирно известна благодаря разработке и серийному производству передовых четвероногих роботов (робособак) и человекоподобных роботов-гуманоидов с технологиями искусственного интеллекта.