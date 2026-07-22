Будущее почти здесь: глава Unitree Robotics заявил, что уже через 2-3 года роботы смогут жить и работать в незнакомой среде, как люди
Воплощенный искусственный интеллект совершит скачок вперед
Ван Синсин, основатель компании Unitree Robotics, заявил, что «момент ChatGPT», когда воплощенный искусственный интеллект совершит скачок вперед, наступит уже через два-три года.
Ван Синсин отметил, что прогресс человекоподобных роботов в последние годы очевиден невооруженным глазом. От элементарной ходьбы и танцев до выступлений в стиле кунг-фу и выполнения простых сервисных работ — их функции постоянно совершенствовались, но они еще не достигли уровня полной автономности.
Упомянутый им момент GPT относится к моменту, когда робот попадает в незнакомую среду и может выполнять большинство основных задач, используя только голосовые команды, без предварительной специальной подготовки, и не ограничен заранее заданной фиксированной сценой.
По словам Ван Синсина, современные роботы очень похожи на персональные компьютеры 30 лет назад. Роботы перестали быть нишевыми развлекательными устройствами и превратились в практичные инструменты для разработчиков, позволяющие изучать алгоритмы искусственного интеллекта и совершенствовать новые технологии.
Помимо технологических исследований и разработок, роботы сейчас используются во всё большем количестве сценариев. Дома их можно использовать в качестве образовательных инструментов, позволяя детям напрямую знакомиться со знаниями в области инженерии и искусственного интеллекта; в торговых центрах, на пресс-конференциях, культурных и туристических мероприятиях роботы могут создавать уникальную атмосферу и повышать привлекательность событий.
В долгосрочной перспективе роботы могут взять на себя высокоинтенсивную, высокорискованную, монотонную работу, высвобождая человеческие ресурсы для выполнения более творческих задач.
Unitree Robotics — это ведущая китайская робототехническая компания со штаб-квартирой в Ханчжоу, основанная в 2016 году. Она всемирно известна благодаря разработке и серийному производству передовых четвероногих роботов (робособак) и человекоподобных роботов-гуманоидов с технологиями искусственного интеллекта.
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