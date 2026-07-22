Northrop запустила космический «сервисный» аппарат с роботизированными руками

MRV предназначен для обслуживания спутников на орбите, но аналогичные системы потенциально способны выводить из строя космические аппараты

Американская Northrop Grumman запустила первый аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) — космический сервисный корабль с двумя роботизированными манипуляторами для обслуживания спутников на геостационарной орбите. Он сможет устанавливать модули продления ресурса, проводить инспекцию, перемещать спутники и помогать в удалении космического мусора.

Запуск выполнен ракетой Falcon 9. Вместе с MRV на орбиту отправились три Mission Extension Pod (MEP) — автономных двигательных модуля, которые крепятся к спутникам и позволяют продлить срок их службы примерно на 8 лет без дозаправки. В рамках первой миссии аппарат должен состыковаться со спутниками операторов Optus и SES и установить на них эти модули.

Фото: US Navy

Роботизированный комплекс RSGS (Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites), лежащий в основе MRV, был создан в рамках программы DARPA при участии Исследовательской лаборатории ВМС США. Манипуляторы позволяют аппарату выполнять точные операции в непосредственной близости от других спутников, включая захват, перемещение и техническое обслуживание.

Именно возможность безопасно работать рядом с чужими космическими аппаратами делает подобные системы технологиями двойного назначения. Подобные аппараты уже давно рассматриваются военными как потенциальное противоспутниковое оружие.

В Northrop Grumman не стали комментировать создание боевой версии MRV, отметив лишь, что решения о применении подобных технологий принимают государственные заказчики. При этом Космические силы США ранее неоднократно заявляли, что изучают как оборонительные, так и наступательные средства для ведения операций на орбите.