GeForce RTX 4080 расплавилась, но совсем не так, как можно было думать — на этот раз подвел светодиод подсветки

При этом сам светодиод по-прежнему работает

В Сети описан новый случай расплавления ускорителя GeForce RTX, но этот случай совершенно нетипичный. Во-первых, никаких претензий к разъему питания нет, во-вторых, расплавилась теплораспределительная пластина — пользователь обнаружил локальное оплавление пластины в области декоративной RGB-подсветки во время чистки системы.

Изображение: HP

Точная модель видеокарты не называется, однако по конструкции она напоминает OEM-версии GeForce RTX 40-й серии, которые HP устанавливает в готовые ПК. Предположительно, речь может идти о GeForce RTX 4080 (или RTX 4070).

По словам владельца, в компьютере не работали корпусные вентиляторы, что могло привести к повышению температуры внутри корпуса. Однако остается неясным, почему повреждение возникло именно в районе RGB-модуля, ведь светодиодная подсветка сама по себе потребляет мало энергии и обычно не способна вызвать столь сильный нагрев.

Среди возможных причин называются перегрев от соседних компонентов, неисправность блока подсветки или контакт пластиковой части с сильно нагревающимся элементом. Но еще интереснее, что подсветка, со слов пользователя, продолжает исправно работать.