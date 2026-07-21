Вот это удача: пользователь заказал на Amazon 10-ядерный процессор Intel Core i5-14400, а получил коробку с пятью такими CPU

В Японии покупатель Amazon столкнулся с необычной ошибкой при доставке. Вместо одного процессора Intel Core i5-14400, который он оплатил, клиент получил сразу пять экземпляров.

Покупатель опубликовал фотографии заказа в социальных сетях. Предполагается, что на складе по ошибке приняли транспортную коробку с пятью процессорами за одну товарную единицу из-за штрих-кода на внешней упаковке. Amazon официально не подтверждал причину произошедшего.

Несмотря на советы пользователей оставить дополнительные процессоры или продать их, покупатель связался со службой поддержки Amazon. Компания попросила оформить возврат ошибочно отправленных товаров, и владелец согласился вернуть четыре лишних процессора. Стоимость одного Core i5-14400 в Японии сейчас составляет примерно 36 тыс. иен — 220 долларов. Таким образом, стоимость всей коробки превышает 1000 долларов.