Космический таймлапс: NASA показало, как Марс превратился в тонкий серп перед зондом Psyche
Космический аппарат запечатлел приближение к планете в мае 2026 года перед гравитационным манёвром, который изменил его траекторию к астероиду Психея
NASA опубликовало серию, показывающую, как Марс постепенно увеличивался в поле зрения космического аппарата Psyche во время сближения с планетой в мае 2026 года. Кадры были объединены в последовательность, показывающую весь момент приближения к Марсу.
На первых изображениях Марс выглядит небольшим тонким серпом в центре кадра, поскольку аппарат находился на большом расстоянии от планеты. По мере приближения освещённая часть Марса становилась всё крупнее, пока планета не начала выходить за пределы поля зрения камеры.
Снимки были получены мультиспектральным прибором аппарата Psyche. Из-за высокой фазовой угловой позиции Марс в этот момент был виден не как полный диск, а как тонкий серп: камера наблюдала сторону планеты, от которой солнечный свет отражался обратно в сторону аппарата.
После этих кадров зонд выполнил сближение с Марсом и получил серию изображений поверхности с более высоким разрешением. Команда миссии объединила снимки этапов приближения, максимального сближения и удаления, создав полный видеоряд пролёта.
Гравитационный манёвр у Марса был частью маршрута Psyche к одноимённому астероиду Психея — металлическому астероиду, который аппарат NASA должен исследовать в ходе отдельной миссии.
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