Космический таймлапс: NASA показало, как Марс превратился в тонкий серп перед зондом Psyche

Космический аппарат запечатлел приближение к планете в мае 2026 года перед гравитационным манёвром, который изменил его траекторию к астероиду Психея

NASA опубликовало серию, показывающую, как Марс постепенно увеличивался в поле зрения космического аппарата Psyche во время сближения с планетой в мае 2026 года. Кадры были объединены в последовательность, показывающую весь момент приближения к Марсу.

На первых изображениях Марс выглядит небольшим тонким серпом в центре кадра, поскольку аппарат находился на большом расстоянии от планеты. По мере приближения освещённая часть Марса становилась всё крупнее, пока планета не начала выходить за пределы поля зрения камеры.

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU

Снимки были получены мультиспектральным прибором аппарата Psyche. Из-за высокой фазовой угловой позиции Марс в этот момент был виден не как полный диск, а как тонкий серп: камера наблюдала сторону планеты, от которой солнечный свет отражался обратно в сторону аппарата.

После этих кадров зонд выполнил сближение с Марсом и получил серию изображений поверхности с более высоким разрешением. Команда миссии объединила снимки этапов приближения, максимального сближения и удаления, создав полный видеоряд пролёта.