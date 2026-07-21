«Союз МС-28» вернёт на Землю космонавтов и астронавта 26 июля

В Роскосмосе сообщили, что 26 июля экипаж космического корабля «Союз МС-28» вернётся на Землю. Домой отправятся космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Сейчас космонавты готовятся не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни — в том числе к воздействию земной гравитации, рассказали в госкорпорации. При этом особое внимание уделяется адаптации сердечно?сосудистой системы.