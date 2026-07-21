«Союз МС-28» вернёт на Землю космонавтов и астронавта 26 июля
А пока космонавты «вспоминают» воздействие земной гравитации на тренажёре
В Роскосмосе сообщили, что 26 июля экипаж космического корабля «Союз МС-28» вернётся на Землю. Домой отправятся космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Сейчас космонавты готовятся не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни — в том числе к воздействию земной гравитации, рассказали в госкорпорации. При этом особое внимание уделяется адаптации сердечно?сосудистой системы.
На заключительном этапе полёта космонавты выполняют тренировки в профилактическом вакуумном костюме «Чибис?М». Он создаёт отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения. Регулярное использование костюма перед посадкой «учит» организм заново распределять кровь в вертикальном положении, снижая риск головокружений и обмороков после приземления, добавили в Роскосмосе.
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