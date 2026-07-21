Впервые в истории: гибридный электрический самолёт поднялся выше 9 км

GE Aerospace впервые провела испытания самолёта с гибридно-электрической силовой установкой на высоте более 30 000 футов (около 9,1 км) — на эшелоне, где выполняют полёты пассажирские авиалайнеры. Испытания прошли в рамках программы NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) при участии Boeing и BETA Technologies.

В качестве «летающей лаборатории» использовался модифицированный турбовинтовой самолёт Saab 340B. Во время самого продолжительного испытательного полёта гибридная силовая установка непрерывно работала более 2 часов. Она объединяет газотурбинный двигатель и электрическую силовую систему, распределяя нагрузку между ними в зависимости от этапа полёта.

Фото: GE Aerospace

Экспериментальная установка включает электродвигатели, преобразователи, инверторы, системы управления, редуктор, воздушный винт, теплообменники и турбовинтовой двигатель CT7 разработки GE Aerospace. Аккумуляторы поставила BAE Systems, а специальную мотогондолу (отсек) для размещения оборудования разработала Aurora Flight Sciences, входящая в Boeing.

Во время испытаний электрическая часть установки не только вращала винт, но и могла работать как генератор, подзаряжая бортовую батарею.