«Когда только что выиграл чемпионат мира, но нужно протестировать новую камеру Honor Robot Phone». Игрок сборной Испании показал новинку

Смартфон с уникальной поворотной камерой заметили в руках игрока сборной Испании во время празднования победы

Honor Robot Phone, выход которого состоится только в августе, уже появился на публике. Смартфон заметили в руках защитника сборной Испании Эрика Гарсии во время празднования победы команды на чемпионате мира по футболу FIFA 2026.

На опубликованном видео футболист снимает происходящее на Honor Robot Phone, при этом хорошо видно, как механическая камера на встроенном подвесе автоматически поворачивается вслед за людьми, попадающими в кадр. Ролик опубликовал известный инсайдер Ice Universe, который назвал смартфон «главным победителем чемпионата мира».

Кадры из видео Honor

Позже аналогичное видео разместила и сама Honor, сопроводив его шутливой подписью: «Когда только что выиграл чемпионат мира, но нужно протестировать новую камеру Honor Robot Phone».

Смартфон получит уникальную 4D-камеру с механическим подвесом, способную вращаться на 360 градусов и автоматически отслеживать объекты в кадре. Также ожидаются флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 200-мегапиксельная основная камера.