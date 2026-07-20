NASA показало бирюзовое цветение планктона в Чёрном море

Яркие полосы у берегов и в районе Босфора появились из-за массового размножения фитопланктона, покрывающего поверхность воды

NASA зафиксировало необычное изменение цвета Чёрного моря: его поверхность покрылась яркими бирюзовыми участками из-за массового размножения микроскопических морских организмов. Снимки сделали астронавт на борту МКС и спутник NASA PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), предназначенный для изучения океана, атмосферы и их взаимодействия.

Причиной необычного оттенка стал фитопланктон. В конце весны его численность увеличивается, а отражающие свет известковые оболочки превращают поверхность воды в голубовато-белую область, заметную даже из космоса.

Фото: NASA

27 мая астронавт экспедиции 74 на МКС запечатлел бирюзовые завихрения в районе Босфора — пролива, соединяющего Чёрное море с Мраморным морем. Для съёмки использовалась камера Nikon Z9.

Более широкий вид на распространение цветения спутник PACE получил 22 июня с помощью прибора Ocean Color Instrument (OCI), который анализирует изменения водной поверхности.

Цвет Чёрного моря меняется в течение года в зависимости от состава микроскопических организмов. В другие сезоны здесь могут преобладать диатомовые водоросли, которые придают воде более тёмный оттенок.