АвтоВАЗ готовит 500-сильный гибридный Lada Azimut

Глава автоконцерна АвтоВАЗ Максим Соколов рассказал в интервью телеканалу «Вести», что в этом году планируется создание прототипа и старт испытаний гибридного кроссовера Lada Azimut. По словам Соколова, сейчас это уже не просто идея, а реальные планы.

Фото: АвтоВАЗ

Мощность гибридного кроссовера Lada Azimut должна достигать 500 лошадиных сил. После испытаний прототипа компания примет окончательное решение о серийном производстве новой модели. Глава АвтоВАЗа также подтвердил, что массовое производство Lada Azimut стартует осенью текущего года.