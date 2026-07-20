АвтоВАЗ готовит 500-сильный гибридный Lada Azimut

Прототип хотят испытать в этом году

Авто и транспорт

Глава автоконцерна АвтоВАЗ Максим Соколов рассказал в интервью телеканалу «Вести», что в этом году планируется создание прототипа и старт испытаний гибридного кроссовера Lada Azimut. По словам Соколова, сейчас это уже не просто идея, а реальные планы.

Фото: АвтоВАЗ

Мощность гибридного кроссовера Lada Azimut должна достигать 500 лошадиных сил. После испытаний прототипа компания примет окончательное решение о серийном производстве новой модели. Глава АвтоВАЗа также подтвердил, что массовое производство Lada Azimut стартует осенью текущего года.

Ранее мы писали о том, что АвтоВАЗ представил новые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 л. Именно они будут использоваться в новом Lada Azimut, а затем — на Vesta и Iskra. Кроме того, на днях АвтоВАЗ объявил, что Lada Azimut успешно прошёл обязательные сертификационные краш-тесты.

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