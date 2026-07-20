Kimi K3 оказался слишком востребованным: Moonshot AI остановила новые подписки из-за нехватки вычислительных мощностей

Всего через 3 дня после выхода модели с 2,8 трлн параметров компания направила все доступные ресурсы на обслуживание действующих пользователей

Китайская компания Moonshot AI приостановила подключение новых пользователей к потребительским подпискам Kimi после выхода модели K3 из-за нехватки вычислительных мощностей. Решение было принято всего через 3 дня после релиза: весь доступный вычислительный ресурс компания направила на обслуживание уже зарегистрированных пользователей, чтобы сохранить для них прежний уровень доступа.

Kimi K3 получила широкий международный отклик после запуска: модель отметили представители технологической отрасли, включая Илона Маска, а также высокие результаты в ряде независимых тестов. Модель содержит 2,8 трлн параметров и использует архитектуру MoE (Mixture of Experts, «смесь экспертов» — подход, при котором для обработки запроса активируется только часть параметров модели), а её контекстное окно достигает 100 млн токенов.

Рост интереса оказался выше расчётов Moonshot AI и за первые 72 часа превысил возможности существующей инфраструктуры. Дополнительное внимание разработчиков привлекли результаты тестирования K3 в задачах программирования: генеральный директор Vercel Гильермо Раух опубликовал показатели, согласно которым модель заняла первое место в оценке возможностей генерации интерфейсного кода.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Компания также планирует изменить структуру подписок после восстановления возможности регистрации новых пользователей. Сервисы Kimi Web, Kimi App и Kimi Work будут отделены от Kimi Code, чтобы распределять вычислительные ресурсы между разными типами задач. Такой подход позволит отдельно учитывать нагрузку от программирования, анализа документов и других сценариев использования модели.

Kimi K3 требует значительных вычислительных ресурсов при каждом запросе, поэтому рост числа пользователей быстро превратился в ограничение со стороны инфраструктуры. Moonshot AI заявила, что ускоряет развёртывание нового оборудования, но не назвала сроков полного восстановления доступности подписок.