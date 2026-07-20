Культовые смартфоны Lumia возвращаются? HMD может возродить знаменитую линейку Lumia после Asha — компания хочет выкупить известный бренд у Microsoft

HMD может попытаться вернуть легендарный бренд Lumia на рынок. По данным инсайдера SmashX_60, компания готовится сделать Microsoft предложение о покупке товарного знака Lumia и связанных с ним патентных прав. Если сделка состоится, на рынке может вновь появиться одна из самых знаковых линеек смартфонов эпохи Nokia.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Вопрос с правами на бренд остается нерешенным с 2018 года. Тогда HMD уже вела переговоры с Microsoft о передаче Lumia, однако сторонам не удалось договориться, и обсуждение сделки было фактически прекращено.

Теперь, по информации инсайдера, HMD вновь намерена вернуться к этой идее. Ни предполагаемая сумма предложения, ни возможные условия сделки пока неизвестны. Если переговоры окажутся успешными, HMD сможет возродить бренд Lumia.

Такой сценарий вполне вписывается в нынешнюю стратегию HMD, которая постепенно возвращает к жизни известные бренды времен Nokia. Недавно компания объявила о возрождении линейки Asha, правда, в новом амплуа: теперь она ориентирована на простые и доступные устройства для детей, цифрового детокса и пользователей, которым не нужны сложные смартфоны.

Возвращение Lumia могло бы стать гораздо более громким событием. В свое время смартфоны этой серии прославились ярким дизайном и качественными камерами PureView. Многие модели до сих пор считаются культовыми среди поклонников мобильной техники.