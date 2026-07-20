Котики и карусели. Павел Дуров представил новую функцию Telegram
Теперь фото и видео можно объединять в пролистываемую галерею
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции — каруселей. Теперь пользователи могут объединять несколько фотографий или видеороликов в единую пролистываемую галерею при отправке сообщений или публикации контента.
В опубликованном демонстрационном ролике показано, как в галерее выбираются несколько фотографий, после чего достаточно активировать опцию «Показать как карусель».
Дуров добавил, что «это небольшой шаг для обмена сообщениями, но большой шаг на пути превращения фотографий котиков в презентации».
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