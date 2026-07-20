Котики и карусели. Павел Дуров представил новую функцию Telegram

Теперь фото и видео можно объединять в пролистываемую галерею

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции — каруселей. Теперь пользователи могут объединять несколько фотографий или видеороликов в единую пролистываемую галерею при отправке сообщений или публикации контента.

В опубликованном демонстрационном ролике показано, как в галерее выбираются несколько фотографий, после чего достаточно активировать опцию «Показать как карусель».

Кадр из видео