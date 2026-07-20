Котики и карусели. Павел Дуров представил новую функцию Telegram

Теперь фото и видео можно объединять в пролистываемую галерею

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции — каруселей. Теперь пользователи могут объединять несколько фотографий или видеороликов в единую пролистываемую галерею при отправке сообщений или публикации контента.

В опубликованном демонстрационном ролике показано, как в галерее выбираются несколько фотографий, после чего достаточно активировать опцию «Показать как карусель».

Кадр из видео

Дуров добавил, что «это небольшой шаг для обмена сообщениями, но большой шаг на пути превращения фотографий котиков в презентации».

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