Новейший российский кроссовер Lada Azimut разбили в краш-тестах: АвтоВАЗ впервые применил надувные шторки безопасности

АвтоВАЗ сообщил об успешном завершении обязательных сертификационных краш-тестов нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль прошел фронтальное и боковое испытания, что является необходимым условием для получения допуска к продаже.

Фото: официальный сайт LADA / lada.ru

Фронтальный удар проводился о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч по правилам ООН №94. По данным производителя, передние подушки безопасности сработали штатно, а нагрузки на манекены остались в пределах безопасных значений.

Боковой краш-тест выполнялся на скорости 50 км/ч по правилам ООН №95. Впервые для серийной модели Lada использовалась боковая шторка безопасности, которая, как утверждает АвтоВАЗ, снизила нагрузку на голову водителя. Все зафиксированные показатели также соответствовали нормативам.

Фото: официальный сайт LADA / lada.ru

Испытания стали частью масштабной программы проверки Azimut, включающей более 100 тестов, среди которых удар о столб, наезд сзади и другие проверки.