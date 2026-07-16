Новейший российский кроссовер Lada Azimut разбили в краш-тестах: АвтоВАЗ впервые применил надувные шторки безопасности
АвтоВАЗ завершил сертификационные испытания нового кроссовера
АвтоВАЗ сообщил об успешном завершении обязательных сертификационных краш-тестов нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль прошел фронтальное и боковое испытания, что является необходимым условием для получения допуска к продаже.
Фронтальный удар проводился о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч по правилам ООН №94. По данным производителя, передние подушки безопасности сработали штатно, а нагрузки на манекены остались в пределах безопасных значений.
Боковой краш-тест выполнялся на скорости 50 км/ч по правилам ООН №95. Впервые для серийной модели Lada использовалась боковая шторка безопасности, которая, как утверждает АвтоВАЗ, снизила нагрузку на голову водителя. Все зафиксированные показатели также соответствовали нормативам.
Испытания стали частью масштабной программы проверки Azimut, включающей более 100 тестов, среди которых удар о столб, наезд сзади и другие проверки.
Недавно мы публиковали дополнительные особенности предсерийной версии кроссовера Lada Azimut, который поступит в продажу осенью 2026.
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