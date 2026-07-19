Китайский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 вышел на мировой рынок: Китай впервые продал самолёты C909 иностранной авиакомпании

Камбоджийская авиакомпания Cambodia Airways подписала соглашение с китайской COMAC о покупке 20 региональных пассажирских самолетов C909. Это первый случай, когда данный лайнер поступит в эксплуатацию под флагом иностранного авиаперевозчика.

Поставки первой партии самолетов начнутся во второй половине 2026 года. После их ввода в эксплуатацию Cambodia Airways планирует расширить маршрутную сеть, увеличить провозные мощности и укрепить позиции национального перевозчика.

Фото COMAC/mydrivers

Самолет C909, ранее известный как ARJ21, стал первым региональным реактивным авиалайнером, полностью разработанным в Китае. Он рассчитан на перевозку от 78 до 97 пассажиров и имеет дальность полета от 2225 до 3700 км. Сертификат типа был получен в 2014 году, а серийное производство началось в 2017 году.