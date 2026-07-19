Первое публичное авиашоу eVTOL: Vertical Aerospace покажет аэротакси Valo

Демонстрационные полёты пройдут на авиасалоне Farnborough после расширения разрешения на испытания

Британская компания Vertical Aerospace впервые проведёт публичные демонстрационные полёты своего электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки (eVTOL) Valo на международном авиасалоне Farnborough International Airshow.

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) расширило действие разрешения на испытания, впервые позволяют компании выполнять публичные демонстрации за пределами собственного испытательного центра.

Источник: Vertical Aerospace / Businesswire

Во время авиасалона Vertical Aerospace будет выполнять пилотируемые полёты полноразмерного прототипа, а также представит полноразмерный макет серийной версии Valo. Компания заявляет, что переходит от демонстрации возможностей технологии к этапу сертификации, подготовки производства и коммерческой эксплуатации.

Ранее аэротакси Valo уже выполнило пилотируемые переходные полёты между вертикальным и горизонтальным режимами, а после получения нового разрешения прошло испытания на нескольких британских аэродромах и в аэропорте.

Следующими этапами программы станут финальные проверки конструкции перед сертификацией — до конца 2026 года, запуск опытной производственной линии в III квартале 2026 года, расширение энергетического центра Vertical Energy Centre в IV квартале и выбор поставщика турбогенератора для гибридно-электрической версии.