После жалоб гарантию на батареи GAC увеличили до 300 тыс. км

Компания признала проблемы с аккумуляторами и бесплатно заменит неисправные батарейные блоки при необходимости.

Китайская GAC Aion объявила о расширении гарантийной программы для электромобилей, оснащенных литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 177 А·ч производства CALB (Zhongchuang Innovation). Решение принято после сообщений владельцев о выходе батарей из строя.

В компании сообщили, что неисправности были зафиксированы у части автомобилей Aion S, которые уже преодолели более 150 тыс. км. GAC Aion принесла клиентам официальные извинения за доставленные неудобства.

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Теперь гарантия на такие аккумуляторы увеличена со 150 тыс. км до 300 тыс. км или 8 лет. Кроме того, производитель усилит удаленный мониторинг состояния батарей. При выявлении отклонений владельцев пригласят в сервисные центры для бесплатной диагностики.

Если проверка подтвердит наличие неисправности, компания бесплатно выполнит ремонт или полностью заменит аккумуляторный блок.