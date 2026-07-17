Портативная игровая консоль, которой не нужно мощное «железо». Lenovo предварительно анонсировала Legion C700
Для облачного гейминга
Компания Lenovo номинально представила портативную игровую консоль Legion C700, о которой мы говорили буквально на днях. Это та самая, которая не нужны мощные процессоры и много памяти, потому что игры она будет запускать из облака.
Характеристики известны пока далеко не все. Lenovo говорит об экране IPS диагональю 7,82 дюйма с частотой 120 Гц, датчиках Холла и магнитных датчиках для элементов управления.
Как и говорилось ранее, консоль создана для работы с облачным игровым сервисом Tencent Start. Облачным консолям не требуется мощное «железо», так что новинка Lenovo потенциально может быть намного дешевле полноценных консолей.
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