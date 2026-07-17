Портативная игровая консоль, которой не нужно мощное «железо». Lenovo предварительно анонсировала Legion C700

Компания Lenovo номинально представила портативную игровую консоль Legion C700, о которой мы говорили буквально на днях. Это та самая, которая не нужны мощные процессоры и много памяти, потому что игры она будет запускать из облака.

Фото Lenovo on Weibo

Характеристики известны пока далеко не все. Lenovo говорит об экране IPS диагональю 7,82 дюйма с частотой 120 Гц, датчиках Холла и магнитных датчиках для элементов управления.

Фото Lenovo on Weibo