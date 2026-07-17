В Южной Корее разработали лёгкую систему охлаждения батарей, которая требует на 80% меньше дорогой охлаждающей жидкости

Новая система защищает батареи от теплового разгона, используя на 90% меньше дорогой жидкости, чем классические методы

Учёные из Южной Кореи разработали систему охлаждения литий-ионных аккумуляторных батарей с помощью распыления диэлектрической жидкости и частичного погружения. По словам исследователей, технология позволяет снизить общий объём охлаждающей жидкости до 10–20% от объёма, необходимого традиционным системам полного погружения, одновременно уменьшая массу и стоимость аккумуляторных систем.

Новая система объединяет 2 метода охлаждения: распыление жидкости сверху на аккумуляторные элементы и частичное погружение нижней части батарейного блока.

Современные литий-ионные батареи требуют эффективного отвода тепла, поскольку перегрев может привести к тепловому разгону — неконтролируемому повышению температуры внутри аккумулятора, которое способно вызвать возгорание. Один из наиболее надёжных способов защиты заключается в полном погружении элементов в негорючую диэлектрическую жидкость, однако такие системы увеличивают массу и стоимость аккумуляторных блоков.

Фото: Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)

В обычных системах охлаждения электромобилей часто используются непрямые методы, например охлаждающие пластины, расположенные рядом с ячейками батареи. Полное погружение решает проблему более эффективного отвода тепла, но требует большого объёма жидкости и снижает эффективность транспортного средства из-за дополнительного веса.

Гибридная система KIMM использует преимущества обоих подходов. Верхнее распыление быстро отводит тепло от наиболее нагревающихся участков аккумуляторных элементов, а нижний слой жидкости обеспечивает принудительную конвекцию — перенос тепла движением жидкости. Такая схема позволяет поддерживать температуру батарейного блока ниже 35 °C даже при интенсивной зарядке и разрядке.

Исследователи отмечают, что новая технология снижает количество необходимой диэлектрической жидкости на 80–90% по сравнению с традиционным полным погружением. Это уменьшает массу системы охлаждения и снижает стоимость, что может упростить применение технологии в электромобилях и крупных системах хранения энергии (ESS), используемых для работы с электрическими сетями.

Используемая жидкость при этом остаётся полностью негорючей. В случае повреждения аккумуляторной ячейки она может дополнительно выполнять функцию внутреннего средства подавления возгорания.