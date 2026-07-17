Аппарат NASA Psyche запечатлел детали поверхности Марса во время пролёта к астероиду

Космический аппарат получил цветные изображения Марса с кратерами, хребтами и вулканическими равнинами, пока направлялся к металлическому астероиду Psyche

Космический аппарат NASA Psyche получил детальные изображения поверхности Марса во время пролёта планеты 15 мая 2026 года. Снимки были сделаны мультиспектральной камерой аппарата и объединены в цветную мозаику, которая показывает особенности марсианского рельефа в южном нагорье планеты.

Psyche пролетал мимо Марса справа налево относительно изображения — с северо-востока на юго-запад по диску планеты. Съёмка для создания мозаики заняла 6 минут, а разрешение полученных данных составило от 381 до 440 метров на пиксель в разных участках изображения.

Камера использовала фильтры ближнего инфракрасного, зелёного и синего диапазонов. Благодаря этому на снимках стали заметны различия между участками поверхности, включая крупные кратеры, хребты, следы воздействия ветра и материалы вулканических равнин.

Изображённая область относится к региону Иапигия (Iapygia) в южном марсианском нагорье и охватывает участок примерно от 62 до 78 градусов восточной долготы и от 4 градусов северной широты до 14 градусов южной широты. Крупнейший объект на мозаике — ударный кратер Фурнье (Fournier) диаметром около 114 км, расположенный немного ниже центра изображения.

Источник: NASA / JPL-Caltech / ASU

Слева от центра проходит часть протяжённой системы обрывов Онотрия Скопули (Oenotria Scopuli). Этот геологический объект связан с кольцевой структурой крупного ударного бассейна Исиды (Isidis) к северо-востоку от запечатлённой области. Такие структуры помогают изучать историю столкновений и изменений поверхности Марса.

Зонд «Психея» был запущен NASA для изучения одноимённого астероида, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Учёные считают, что этот объект имеет высокое содержание металлов и может быть частью ядра планетезимали — одного из «строительных блоков» ранних планет.