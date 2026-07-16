Небольшой экран 6,3 дюйма, 7000 мАч, 120 Вт и первая в истории камера-робот. Смартфон Honor Robot Phone станет доступен для предзаказа 18 июля

Первый в мире Robot Phone получит два цвета

Honor анонсировала скорый запуск продаж необычного смартфона Robot Phone, впервые представленного на выставке MWC 2026. Генеральный директор компании Ли Цзянь сообщил, что устройство уже готово к выходу на рынок.

Вместе с заявлением Honor опубликовала новый постер, на котором смартфон показан в двух расцветках — Silver White и Graphite Black. Задняя панель получила текстурированную поверхность с вертикальными линиями.

Также изображение позволяет лучше рассмотреть крупный прямоугольный блок камер. По предварительным данным, в него входят основной датчик разрешением около 200 Мп, сверхширокоугольная камера и перископический телеобъектив.

Фото Honor

Очередная презентация Honor Robot Phone состоится 18 июля на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026). Ожидается, что в этот день компания не только представит новые цветовые варианты, но и откроет прием предварительных заказов.