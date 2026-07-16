Кругосветное путешествие: «Билайн» запустил новый формат для роуминга с ежемесячной сменой стран

Первыми странами, где абонентам стали доступны специальные условия для звонков в Россию, стали Абхазия и Египет

«Билайн» запустил новый формат для голосовой связи в международном роуминге. Оператор будет ежемесячно менять список стран, где для абонентов станут доступны специальные условия на исходящие звонки в Россию.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Первыми направлениями стали Абхазия и Египет. Для клиентов «Билайна» с предоплатной системой расчетов в этих странах действует пакет: 30 минут исходящих звонков на российские номера за 150 рублей в сутки. Специальные условия подключаются автоматически при первом звонке в Россию и не требуют дополнительных действий со стороны абонента.

После исчерпания пакета стоимость минуты составит 5 рублей. В течение суток можно воспользоваться только одним пакетом, затем применяется стандартная тарификация.