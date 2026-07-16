Представлен необычный очиститель и нагреватель воды Xiaomi с двумя кранами и фильтром на 8 лет
Mijia Instant Hot Water Purifier 2 Pro разделяет потоки и позволяет точно регулировать температуру
Xiaomi представила очиститель воды Mijia Instant Hot Water Purifier 2 Pro 1600G, который предлагается за 3869 юаней (около 570 долларов) в Китае.
Главной особенностью модели стала система с двумя полностью независимыми водяными контурами и двумя отдельными кранами. Верхний подает воду, очищенную с помощью обратноосмотической мембраны, предназначенную для питья и приготовления пищи. Нижний использует только предварительную фильтрацию, удаляя ржавчину, осадок и остаточный хлор. Такая вода подходит для мытья овощей, фруктов и других бытовых задач, не расходуя ресурс дорогостоящего фильтра обратного осмоса.
Очиститель способен подавать большой объем воды без заметных задержек. Встроенный модуль мгновенного нагрева избавляет от необходимости устанавливать отдельный диспенсер. Пользователю доступны четыре предустановленных температурных режима, а через приложение Mi Home температуру можно регулировать с точностью до одного градуса.
Система автоматически сливает холодную воду из труб перед подачей горячей, обеспечивая стабильную температуру. Ресурс обратноосмотической мембраны достигает восьми лет, а предварительный фильтр можно самостоятельно разбирать и очищать.
Оба крана поворачиваются на широкий угол и оснащены защитой от детей, которая предотвращает случайную подачу горячей воды.
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