Представлен необычный очиститель и нагреватель воды Xiaomi с двумя кранами и фильтром на 8 лет

Xiaomi представила очиститель воды Mijia Instant Hot Water Purifier 2 Pro 1600G, который предлагается за 3869 юаней (около 570 долларов) в Китае.

Главной особенностью модели стала система с двумя полностью независимыми водяными контурами и двумя отдельными кранами. Верхний подает воду, очищенную с помощью обратноосмотической мембраны, предназначенную для питья и приготовления пищи. Нижний использует только предварительную фильтрацию, удаляя ржавчину, осадок и остаточный хлор. Такая вода подходит для мытья овощей, фруктов и других бытовых задач, не расходуя ресурс дорогостоящего фильтра обратного осмоса.

Фото Xiaomi/mydrivers

Очиститель способен подавать большой объем воды без заметных задержек. Встроенный модуль мгновенного нагрева избавляет от необходимости устанавливать отдельный диспенсер. Пользователю доступны четыре предустановленных температурных режима, а через приложение Mi Home температуру можно регулировать с точностью до одного градуса.

Система автоматически сливает холодную воду из труб перед подачей горячей, обеспечивая стабильную температуру. Ресурс обратноосмотической мембраны достигает восьми лет, а предварительный фильтр можно самостоятельно разбирать и очищать.