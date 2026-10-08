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Sony готовится представить обновлённую версию портативного устройства PlayStation Portal, предназначенного для стриминга игр. В базе Wi-Fi Alliance появились записи о двух ещё не анонсированных продуктах линейки PlayStation, и эти данные намекают на возможное оснащение консоли PlayStation Portal OLED-дисплеем.

Оба устройства получили индексы CFI-Y2000 и CFI-Y2105. Это выглядит логичным шагом вперёд относительно текущего номера CFI-Y1001 у существующей консоли Portal. В документации устройств указано, что новинки работают на Android 15, что подтверждает связь с консолью Portal — нынешняя модель тоже использует Android, тогда как PS5 работает на собственной платформе.

PlayStation PS5 и Portal Автор: Sony Источник: www.playstationlifestyle.net

Компания Sony намерена представить новую мобильную платформу для облачного гейминга, основанную на современных графических процессорах AMD. Это позволяет сделать устройство более доступным, о чем сама компания упомянула в июне: облачный стриминг требует небольшого объема памяти, что является преимуществом в условиях увеличения стоимости памяти.

Однако новые модели консолей не получили улучшенный Wi-Fi: они поддерживают только диапазоны 2,4 и 5 ГГц (1x1) и не оснащены поддержкой диапазона 6 ГГц.

Источник: theverge