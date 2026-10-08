Sony сертифицировала две новые консоли PlayStation
Sony готовится представить обновлённую версию портативного устройства PlayStation Portal, предназначенного для стриминга игр. В базе Wi-Fi Alliance появились записи о двух ещё не анонсированных продуктах линейки PlayStation, и эти данные намекают на возможное оснащение консоли PlayStation Portal OLED-дисплеем.
Оба устройства получили индексы CFI-Y2000 и CFI-Y2105. Это выглядит логичным шагом вперёд относительно текущего номера CFI-Y1001 у существующей консоли Portal. В документации устройств указано, что новинки работают на Android 15, что подтверждает связь с консолью Portal — нынешняя модель тоже использует Android, тогда как PS5 работает на собственной платформе.
Компания Sony намерена представить новую мобильную платформу для облачного гейминга, основанную на современных графических процессорах AMD. Это позволяет сделать устройство более доступным, о чем сама компания упомянула в июне: облачный стриминг требует небольшого объема памяти, что является преимуществом в условиях увеличения стоимости памяти.
Однако новые модели консолей не получили улучшенный Wi-Fi: они поддерживают только диапазоны 2,4 и 5 ГГц (1x1) и не оснащены поддержкой диапазона 6 ГГц.
Источник: theverge
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