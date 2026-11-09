Google прекратила поддержку Android 9 и Android 10 в автомобильной системе Android Auto

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Корпорация Google повысила минимальные системные требования для работы платформы Android Auto, прекратив поддержку операционных систем Android 9 и Android 10. Соответствующее изменение появилось в обновленной справочной документации технической поддержки компании. Теперь минимальной версией операционной системы, необходимой для подключения смартфона к экрану автомобиля, является Android 11.

Согласно данным корпорации о распределении версий ОС на октябрь 2026 года, обновление требований затронет не менее 8,8% пользователей экосистемы. В число смартфонов, на которых приложение перестало работать, вошли такие модели, как Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 и Sony Xperia XZ2 Compact — владельцы этих устройств уже начали сообщать о прекращении работы сервиса.

Пересмотр требований для Android Auto происходит раз в два года: в 2022 году завершилась поддержка Android 6, а в 2024 году компания отказалась от Android 8. На момент прекращения поддержки операционной системы Android 10 прошло семь лет с даты ее выпуска в 2019 году.

Источник: android.com