Сегодня доступно огромное количество программ для видеомонтажа и выбрать подходящую довольно сложная задача, особенно для новичков. Блогеры рекомендуют одну программу, профессионалы другую, а третья может уже быть предустановлена на вашем компьютере. Кроме того, многие бесплатные версии программ для видеомонтажа содержат водяные знаки, что немного раздражает. Так как же определиться, какой программой пользоваться? В данной подборке вы найдете пять программ для видеомонтажа без водяных знаков и с понятным интерфейсом, которые подходят как для профессионалов, так и новичков. Эти инструменты помогут создавать качественные видеоролики без ненужных ограничений.

Kapwing Перейти Это неплохой онлайн-редактор видео, который позволяет работать с разными форматами видео, аудиофайлами и фотографиями. Программа больше рассчитана на тех, кто уже имеет опыт работы с видеоредакторами, поскольку предлагает большой набор функций. Одной из особенностей Kapwing является возможность синхронизировать учетную запись на всех устройствах, что позволяет редактировать видео как со смартфона, так и с ПК. Для работы необходим лишь стабильный интернет. В бесплатной версии редактора водяных знаков на видео нет, а видео можно экспортировать в разрешении 720p (HD). Это, конечно, не лучшее качество, но вполне подойдет для YouTube и социальных сетей. Кроме того, редактор позволяет экспортировать свои видео в виде GIF-файлов, что однозначно является плюсом.

Clipchamp Перейти Это хорошо продуманный видеоредактор в браузере, что делает его удобным и доступным для использования на разных устройствах. Для работы с программой необходимо зарегистрироваться, после пользователю становятся доступны все основные параметры редактирования. В редакторе можно поворачивать и обрезать видео, регулировать яркость и цвет, а также добавлять субтитры, текстовые заголовки и графику. Есть готовые шаблоны с различным дизайном, что позволяет быстро создавать стильные видео. В бесплатной версии программы можно экспортировать видео в максимальном разрешении 1080p. Также пользователи могут напрямую загружать свои видео на популярные платформы, такие как YouTube. Если необходимо больше функций, то всегда можно выбрать платную версию программы.

Videopad Перейти В этом видеоредакторе доступно множество инструментов для творческого редактирования видеофайлов включая разные видеоэффекты, фильтры и весьма интересные переходы, а также доступна функция конвертации из 2D в стереоскопическое 3D. Кроме того, в программе можно настраивать цвет, яркость, работать с субтитрами, редактировать аудио, добавлять картинки и многое другое. Экспорт видео доступен в разных форматах. В целом, отличный видеоредактор с интуитивно-понятным интерфейсом без ограничений по разрешению и формату видео: можно сохранять видео как на ПК, так и напрямую загружать на YouTube.

Kdenlive Перейти Это бесплатный видеоредактор привлекает внимание своей стабильной работой и возможностью обработки видео в высоком разрешении, включая 4K. В Kdenlive есть практически всё, что необходимо как для новичка, так и для более продвинутого пользователя: стандартные операции редактирования, создание анимированных заголовков, регулировка звука и яркости. Стоит отметить, что в программе можно быстро вырезать несколько фрагментов одновременно и автоматически соединять оставшиеся части. Kdenlive также поддерживает неограниченное количество видео- и аудиодорожек, что дает пользователю свободу в творческом процессе.

VSDC Перейти Это бесплатный видеоредактор с большим количеством опций и русскоязычным интуитивно-понятным интерфейсом. Выглядит программа как действительно профессиональный инструмент. В ней можно объединять, вырезать, вращать, масштабировать, добавлять субтитры, разные фигуры, корректировать цвет и яркость, удалять оригинальные аудиодорожки, записывать голос, использовать различные фильтры в стиле Instagram* и многое другое. Кстати, в программе можно размещать видео рядом друг с другом или поверх друг друга для более точной настройки «картинка в картинке».

Окончательный выбор инструмента для редактирования видео зависит от цели и опыта работа с подобными программами. Если у вас есть на примете отличный видеоредактор, поделитесь с нами в комментариях.