Веганский корм может уберечь кошек от лишнего веса

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| Новость | Наука и космос

Кошки на веганском корме реже получали от ветеринаров оценку «избыточный вес», но разница оказалась статистически незначимой. Такой результат дал онлайн-опрос владельцев 1305 кошек, его итоги опубликованы в журнале Frontiers in Animal Science. Данные брали из ветеринарных заключений, которые пересказали сами владельцы. Животных не менее года кормили либо обычным мясным кормом (90%), либо веганским (10%). С поправкой на возраст, пол, кастрацию, активность и режим кормления шансы на лишний вес у «веганских» кошек оказались на 34% ниже. Значимость не набралась, потому что таких кошек в выборке было всего 127.

Автор: GigaMOV

Владельцы этих кошек реже называли и другие проблемы, связанные с весом, например остеоартрит и трудности с движением, а по части нарушений не нашлось ни одного случая. Необычно и то, что большинство кошек на веганском рационе ели в основном сухой корм и могли есть в любое время, а такие привычки как раз считают фактором риска лишнего веса. Почему так вышло, неясно: сами корма в работе не разбирали, но некоторые веганские продукты могут быть богаче клетчаткой и менее жирными и калорийными, чем мясные.

Автор работы Эндрю Найт (Andrew Knight) подчёркивает, что делать вывод о защите от лишнего веса рано. Нужно исследование покрупнее, где будут следить за тем, что и сколько кошки едят, и за их весом. Владельцам, которые выбирают такой корм, он советует брать только полноценные продукты с нужными добавками.

По оценкам ветеринарных исследований, лишний вес есть у 30-60% домашних кошек, а зависит он не только от корма.

Источник: Phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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