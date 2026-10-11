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Учёные из Вены создали первые самостабилизирующиеся ядерные часы. Разработка может в перспективе превзойти точность современных атомных часов, однако пока остаётся исследовательским прототипом.

Ядерные часы измеряют время по переходам между энергетическими уровнями атомного ядра, а не по колебаниям электронов, как атомные часы. Это делает их потенциально менее чувствительными к внешним воздействиям.

Самостабилизация означает, что часы способны частично компенсировать собственные систематические ошибки без постоянной ручной калибровки. Такой подход может повысить стабильность измерений при длительной работе.

Точные характеристики прототипа, его погрешность, состав исследовательской группы и дата публикации в научном журнале в доступных материалах не раскрыты. Нельзя также подтвердить, что устройство уже превосходит лучшие атомные часы.

Атомные часы сегодня служат основой для навигационных систем, телекоммуникаций, финансовых операций и научных измерений. Ядерные часы могут стать более точной альтернативой, но для этого потребуется подтвердить их работу в долгосрочных испытаниях.

ScienceDaily не раскрыла, когда технология может выйти за пределы лаборатории. Коммерческое применение, цена и сроки серийного производства пока не объявлены.

Источник: ScienceDaily