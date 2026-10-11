В Вене создали первые самостабилизирующиеся ядерные часы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Учёные из Вены создали первые самостабилизирующиеся ядерные часы. Разработка может в перспективе превзойти точность современных атомных часов, однако пока остаётся исследовательским прототипом.

Ядерные часы измеряют время по переходам между энергетическими уровнями атомного ядра, а не по колебаниям электронов, как атомные часы. Это делает их потенциально менее чувствительными к внешним воздействиям.

Самостабилизация означает, что часы способны частично компенсировать собственные систематические ошибки без постоянной ручной калибровки. Такой подход может повысить стабильность измерений при длительной работе.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Точные характеристики прототипа, его погрешность, состав исследовательской группы и дата публикации в научном журнале в доступных материалах не раскрыты. Нельзя также подтвердить, что устройство уже превосходит лучшие атомные часы.

Атомные часы сегодня служат основой для навигационных систем, телекоммуникаций, финансовых операций и научных измерений. Ядерные часы могут стать более точной альтернативой, но для этого потребуется подтвердить их работу в долгосрочных испытаниях.

ScienceDaily не раскрыла, когда технология может выйти за пределы лаборатории. Коммерческое применение, цена и сроки серийного производства пока не объявлены.

Источник: ScienceDaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 168 0
Автор SSS_R Рейтинг +316.80
Блог Наука и космос 237 8928 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Моделируя саму физику: гибридный квантовый процессор научили рассчитывать поля и частицы напрямую

Все физические процессы во Вселенной определяются взаимодействием частиц двух типов: фермионов и бозонов. К фермионам относятся частицы вещества — электроны, протоны, нейтроны и кварки....

Распад ложного вакуума мог стереть Вселенную: ученые выяснили, почему катастрофы не случилось

В современной физике элементарных частиц понятие вакуума не означает пустоту или полное отсутствие материи. Вакуумом называют основное состояние квантовых полей, при котором они обладают наименьшей...

Весь Led Zeppelin давно переслушан и выучен наизусть. Что делать дальше? Есть ещё море похожей музыки

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Если вы знаете Led Zeppelin настолько хорошо, что можете угадать песню по первым двум ударам Бонэма, вариантов, что послушать ещё в продолжение на самом деле немало: концертные бутлеги, сольные...

Что, если мы внутри черной дыры? Физики объяснили, как наш космос порождает новые миры — и можно ли в них попасть

Общепринятая модель происхождения Вселенной утверждает, что все существующее пространство, время и материя возникли примерно 13,8 миллиарда лет назад в результате Большого Взрыва. Согласно...

Что такое беспроводной утюг: принципы работы, плюсы и минусы

Беспроводной утюг — это современный бытовой прибор для глажки, у которого отсутствует привычный сетевой шнур, постоянно подключенный к корпусу. Вместо прямого провода от розетки такое...