Древние люди с массивными надбровными дугами, низким черепом и уплощённым лицом оказались денисовцами — к такому выводу пришли исследователи после повторного изучения окаменелостей из Китая. Анализ древних белков помог установить принадлежность останков из местонахождения Сюйцзяяо к этой вымершей человеческой группе. Сохранность черепных костей, челюстей и зубов позволила учёным гораздо точнее описать её внешность.

Автор: Институт палеонтологии Китайской академии наук Источник: www.iflscience.com

Останки обнаружили на севере Китая в 1970-х годах. Возраст находок оценивается примерно в 199-138 тысяч лет, а коллекция включает около 20 древних людей. Ранее их связывали с отдельным видом Homo juluensis, однако анализ белков выявил характерный для денисовцев вариант коллагена. Р

Череп денисовцев отличался низким профилем, толстыми костями свода и массивными надбровными дугами. Глазницы имели квадратную или близкую к прямоугольной форму, скулы были уплощёнными, а выступание средней части лица вперёд оставалось слабым. При этом некоторые черты напоминали Homo erectus, тогда как другие сближали денисовцев с современными людьми и неандертальцами.

Исследователи также сравнили находки из Сюйцзяяо с останками из других районов Восточной Азии, включая Дали, Цзиньнюшань и Хуалундун. Сходство черепов и челюстей указывает, что денисовцами могли быть и другие древние люди, которых прежде относили к разным группам. Если эта гипотеза подтвердится, представления об их распространении в Азии существенно расширятся. Вместе с останками в Сюйцзяяо нашли около 30 тысяч каменных, костяных и роговых артефактов, которые помогут изучить материальную культуру этих древних людей.

Источник: iflscience