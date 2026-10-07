Суперкомпьютер смоделировал процесс рождения Млечного Пути в ранней Вселенной
Международная команда астрофизиков представила самую детальную цифровую реконструкцию формирования Млечного Пути в эпоху «космического рассвета» — периода, начавшегося примерно через 100-180 миллионов лет после Большого взрыва, когда во Вселенной зажглись первые звезды. Моделирование выполнено в рамках исследовательского проекта MEGATRON под руководством специалистов из Чикагского университета и Университета Бата. Серия научных статей с первыми результатами вычислений опубликована в издании The Open Journal of Astrophysics.
Для построения модели ученые объединили наблюдательные данные, собранные за первые три года работы космического телескопа «Джеймс Уэбб», с фундаментальными законами физики. Симуляция потребовала трех лет непрерывной работы суперкомпьютеров. Программа отслеживает эволюцию материи на протяжении первых двух миллиардов лет существования галактики, рассчитывая физические процессы на микро- и макроуровнях.
В основу расчетов заложен комплекс взаимосвязанных факторов. Помимо гравитационного притяжения, алгоритм учитывает гидродинамику движения газа, распространение ультрафиолетового излучения, вспышки звездообразования и взрывы сверхновых. Модель воспроизводит то, как жизненный цикл первых поколений звезд непрерывно менял состав межзвездной среды, насыщая первичный водород и гелий более тяжелыми элементами, включая кислород и железо.
Результаты симуляции показывают, что Млечный Путь не формировался как единый изолированный объект. Вместо этого в узлах крупномасштабной космической паутины находились тысячи протогалактических подсистем. Часть из них отличалась активным звездообразованием, другие состояли преимущественно из газовых скоплений либо содержали остатки массивных звезд и черные дыры. В течение сотен миллионов лет гравитационные взаимодействия приводили к их столкновениям и слияниям, что в итоге сформировало привычный спиральный диск.
Проведенная работа выступает физическим связующим звеном между прямыми снимками ранней Вселенной, полученными телескопом «Джеймс Уэбб», и химическим составом древнейших звезд-реликтов, сохранившихся в гало современного Млечного Пути.
Источник: ratopati.com
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