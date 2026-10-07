Суперкомпьютер смоделировал процесс рождения Млечного Пути в ранней Вселенной

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| Новость | Наука и космос

Международная команда астрофизиков представила самую детальную цифровую реконструкцию формирования Млечного Пути в эпоху «космического рассвета» — периода, начавшегося примерно через 100-180 миллионов лет после Большого взрыва, когда во Вселенной зажглись первые звезды. Моделирование выполнено в рамках исследовательского проекта MEGATRON под руководством специалистов из Чикагского университета и Университета Бата. Серия научных статей с первыми результатами вычислений опубликована в издании The Open Journal of Astrophysics.

Кадр из космологической симуляции MEGATRON: фиолетовые структуры холодного газа подпитывают зарождающиеся галактики, испускающие потоки звёздного света (белый) и обогащающие раннюю Вселенную кислородом (жёлтый).
Кадр из космологической симуляции MEGATRON: фиолетовые структуры холодного газа подпитывают зарождающиеся галактики, испускающие потоки звёздного света (белый) и обогащающие раннюю Вселенную кислородом (жёлтый).
Автор: Харли Б. Кац, Мартин П. Рей Источник: www.eurekalert.org

Для построения модели ученые объединили наблюдательные данные, собранные за первые три года работы космического телескопа «Джеймс Уэбб», с фундаментальными законами физики. Симуляция потребовала трех лет непрерывной работы суперкомпьютеров. Программа отслеживает эволюцию материи на протяжении первых двух миллиардов лет существования галактики, рассчитывая физические процессы на микро- и макроуровнях.

В основу расчетов заложен комплекс взаимосвязанных факторов. Помимо гравитационного притяжения, алгоритм учитывает гидродинамику движения газа, распространение ультрафиолетового излучения, вспышки звездообразования и взрывы сверхновых. Модель воспроизводит то, как жизненный цикл первых поколений звезд непрерывно менял состав межзвездной среды, насыщая первичный водород и гелий более тяжелыми элементами, включая кислород и железо.

Компьютерная визуализация ранних этапов эволюции Млечного Пути. На модели наглядно показаны ключевые компоненты молодой галактики: потоки горячего газа выделены фиолетовым цветом, интенсивное ультрафиолетовое свечение звёзд — белым, а скопления раскалённого кислорода отмечены жёлтым.
Компьютерная визуализация ранних этапов эволюции Млечного Пути. На модели наглядно показаны ключевые компоненты молодой галактики: потоки горячего газа выделены фиолетовым цветом, интенсивное ультрафиолетовое свечение звёзд — белым, а скопления раскалённого кислорода отмечены жёлтым.
Автор: Харли Б. Кац, Мартин П. Рей Источник: english.ratopati.com

Результаты симуляции показывают, что Млечный Путь не формировался как единый изолированный объект. Вместо этого в узлах крупномасштабной космической паутины находились тысячи протогалактических подсистем. Часть из них отличалась активным звездообразованием, другие состояли преимущественно из газовых скоплений либо содержали остатки массивных звезд и черные дыры. В течение сотен миллионов лет гравитационные взаимодействия приводили к их столкновениям и слияниям, что в итоге сформировало привычный спиральный диск.

Проведенная работа выступает физическим связующим звеном между прямыми снимками ранней Вселенной, полученными телескопом «Джеймс Уэбб», и химическим составом древнейших звезд-реликтов, сохранившихся в гало современного Млечного Пути.

Источник: ratopati.com

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1 комментарий

Tarkal
Есть только один «суперкомпьютер» — твой собственный мозг. От Льва Блюменфельда — физика, философа и поэта: «Каждый строит заново вселенную и она единственно реальная». Подробней см. https://arxivorg.ru/physics/vzglyad-o-yavno-zatyanuvshemsya-krizise-v-fizike-i-obshchey-teorii-mirozdaniya-k/

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