Подлёдный океан Энцелада содержит компоненты, важные для жизни

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| Новость | Наука и космос

Подлёдный океан Энцелада — спутника Сатурна — может содержать условия, подходящие для существования жизни. К такому выводу приходят учёные, анализирующие данные миссии Cassini о метане и других веществах в гейзерах у южного полюса луны.

Cassini зафиксировала непрерывные выбросы водяного пара, частиц льда, углекислого газа, метана и органических молекул из области южного полюса Энцелада. Эти выбросы позволяют изучать вещество из океана, скрытого под ледяной оболочкой спутника.

Одним из возможных источников метана является гидротермальная активность на границе океана и каменного ядра. В такой среде горячая, насыщенная минералами вода взаимодействует с породами, а метан может накапливаться в океане быстрее, чем связываться в клатраты.

Автор: NASA (VTAD) Источник: science.nasa.gov

Присутствие наночастиц кремнезёма в выбросах, зафиксированное прибором Cosmic Dust Analyzer миссии Cassini, дополнительно поддерживает гипотезу о гидротермальных процессах. На Земле похожие источники на дне океанов питают экосистемы, которые существуют без солнечного света.

NASA отмечает, что Энцелад, вероятно, обладает тремя ключевыми условиями для жизни: жидкой водой, источником химической энергии и необходимыми химическими элементами, включая углерод, водород, азот и кислород. Молекулярный водород в выбросах может служить источником энергии для микробных систем.

Однако обнаружение метана само по себе не доказывает существование жизни. Исследование 2021 года, опубликованное в Nature Astronomy, показало, что данные Cassini не объясняются только небиологическим изменением пород ядра, но совместимы как с биологическим образованием метана, так и с неизвестными абиотическими источниками.

Учёные рассматривают несколько сценариев. Метан мог образоваться химически при взаимодействии воды с породами, сохраниться с ранних этапов формирования Энцелада или производиться микробами, если жизнь там возникла. Различить эти варианты помогут будущие миссии с более чувствительными приборами.

Cassini завершила работу в 2017 году, но её данные продолжают использовать для оценки пригодности Энцелада для жизни. На текущий момент прямых свидетельств обитаемости спутника не найдено.

Источник: Techno-Science.net

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