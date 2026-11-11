Китай делает ставку на беспилотные полеты в своей лунной программе

Спустя почти 60 лет после первой высадки человека на Луну разгорелась новая «гонка» между государствами, в которой участвует и Китай. Однако вместо проведения пилотируемых испытательных полетов Китайское национальное космическое управление (CNSA) намерено на первом этапе использовать беспилотные аппараты.

Согласно информации из независимого аккаунта CNSpaceflight в соцсети X, где регулярно публикуются новости о китайской космической отрасли, первая из четырех запланированных миссий должна состояться в 2027 году. Первая же высадка человека на Луну, как сообщается, намечена на период до 2030 года. Таким образом, китайское космическое агентство сохраняет давление на США. NASA в рамках программы «Артемида» (Artemis) планирует вновь доставить астронавтов на Луну — предположительно, в 2028 году. Впрочем, сроки реализации этого проекта уже неоднократно переносились.

По данным CNSpaceflight, беспилотный космический корабль «Мэнчжоу» (Mengzhou) сначала отправится на низкую околоземную орбиту для проведения испытаний. Этот современный спускаемый аппарат — название которого переводится как «корабль мечты» — в будущем сможет перевозить и китайских астронавтов. Вторая миссия запланирована на 2028 год; для нее предполагается использовать еще более мощную ракету. Этот полет также пройдет в беспилотном режиме и станет дебютом ракеты «Чанчжэн-10» (Long March-10), которой предстоит вывести посадочный модуль «Ланьюэ» (Lanyue) на окололунную орбиту. Третья миссия запланирована на 2029 год; ее цель — также беспилотная посадка на Луну. Она предполагает два запуска ракеты «Чанчжэн-10»: один — с кораблем «Мэнчжоу» (Mengzhou), другой — с модулем «Ланьюэ».

Цель этих автоматических (роботизированных) испытательных полетов — подготовка к основной миссии. По данным CNSpaceflight, в конечном итоге на борту корабля «Мэнчжоу» должны отправиться в полет три астронавта (тайконавта). Двое из них перейдут в модуль «Ланьюэ», совершат посадку на Луну и проведут там три дня. Выбор 2029 года в качестве даты, вероятно, не случаен: он совпадает с 80-летием нынешнего государственного строя. В то же время формулировка «до 2030 года» оставляет достаточный запас гибкости на случай, если что-то пойдет не по плану.

Стратегия CNSA существенно отличается от подхода NASA. Американское агентство делает ставку на пилотируемые испытательные полеты. В апреле в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) четыре астронавта совершили полет вокруг Луны. В следующем году экипаж «Артемиды-3» (Artemis III), состоящий из четырех человек, проведет около двух недель на околоземной орбите, отрабатывая стыковку с двумя коммерческими посадочными модулями. Несмотря на это различие, США также активно используют робототехнику, о чем, в частности, сообщает издание Mashable.

Китай заявляет, что беспилотные миссии призваны сделать первую высадку человека на Луну более безопасной. Однако акцент на робототехнике также призван продемонстрировать претензии страны на технологическое лидерство. Ведь конкуренция с США касается не только высадки на Луну, но и создания передовых роботизированных систем. Лунная программа Китая укрепляет национальную промышленность: она обеспечивает предприятия крупными заказами и одновременно служит испытательным полигоном для проверки систем, предназначенных для горнодобывающей отрасли или логистики в экстремальных условиях.

В настоящее время страна считается лидером в этой области, однако многие китайские робототехнические компании пока не могут добиться экономического успеха. В связи с этим, особенно в сфере создания человекоподобных роботов, Китай в последнее время притормозил развитие. Как сообщало издание The Verge в декабре 2025 года, представитель Государственного комитета по развитию и реформам предупредил о возникновении «пузыря» в секторе робототехники. Вероятно, это отразилось и на инвестициях: по данным Bloomberg, в сентябре 2026 года их объем сократился более чем на 40 процентов.

Источник: Mashable