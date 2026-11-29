Российские (а ранее советские) космонавты действительно брали с собой на орбиту огнестрельное оружие — но не для «космических боёв», а как часть аварийного комплекта на случай нештатной посадки. Об этом РИА Новости рассказал оружейный эксперт, главный редактор портала Guns Club Алексей Сергеев.

Речь идёт о знаменитом трёхствольном пистолете ТП-82, который входил в носимый аварийный запас (НАЗ) экипажей «Союзов» с 1986 по 2006 год. Два ствола у него были гладкими — под охотничьи патроны, а третий — нарезной, под патрон калибра 5,45 мм. Такое сочетание позволяло решать сразу несколько задач выживания: подать световой сигнал с помощью сигнального патрона, добыть пищу, отпугнуть хищников или защититься в экстремальной ситуации. В комплект также входили приклад-мачете и набор снаряжения — по сути, это был мультитул с функцией огнестрельного оружия.

Главная логика была в том, что спускаемый аппарат мог приземлиться в труднодоступной местности — в тайге, тундре или горах, где экипаж оставался один на один с дикой природой. Известны случаи, когда «Союзы» садились далеко от расчётной точки: например, «Восход-2» в 1965 году опустился в глухой пермской тайге, и космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву пришлось двое суток ждать эвакуации, сохраняя тепло и стараясь не привлекать диких зверей. Именно такие сценарии и закладывали при формировании НАЗ: оружие было не «боевым», а инструментом выживания.

По словам Алексея Сергеева, сам факт наличия оружия на борту никогда не был секретом — это стандартная практика для длительных экспедиций, где эвакуация может затянуться. При этом применять пистолет в космосе было технически бессмысленно и опасно: выстрел в замкнутом объёме или в скафандре привёл бы к катастрофическим последствиям из-за отдачи, разгерметизации и осколков. Поэтому все инструкции строго ограничивали использование оружия только земной поверхностью и только в аварийной ситуации.

Источник: news.rambler.ru