В Австралии камень, который старатель Дэвид Хоул принял за золотой самородок, оказался метеоритом возрастом около 4,6 млрд лет. Его масса составляет 17 кг, а сам объект сохранил минералы, сформировавшиеся на ранних этапах существования Солнечной системы. Метеорит обнаружили в 2015 году, а результаты его исследования опубликовали в 2019-м.

Хоул искал золото с металлоискателем в региональном парке Мэриборо, штат Виктория. Необычно тяжёлый красноватый камень не поддался пиле, шлифовальной машине, дрели и даже попыткам разрушить его молотком. В 2018 году находку передали специалистам Мельбурнского музея. Геологи обратили внимание на высокую плотность камня и характерные углубления на поверхности, после чего исследовали его состав.

Учёные классифицировали находку как обыкновенный хондрит типа H5. Внутри метеорита обнаружили хондры — небольшие округлые образования из силикатных минералов, возникшие при нагревании и последующем охлаждении вещества ранней Солнечной системы. Их размер достигает 1 мм. В составе также присутствуют железоникелевые минералы камасит, тенит и тетратенит. Эти особенности позволяют изучать материал, сохранившийся со времени формирования планетной системы.

Метеорит Мэриборо стал лишь семнадцатым зарегистрированным метеоритом в штате Виктория и третьим местным хондритом типа H5. Радиоуглеродный анализ показал, что на Землю он попал менее тысячи лет назад, однако установить точную дату падения не удалось. Среди известных находок этого класса он занимает второе место по массе в штате после метеорита Кулнин весом 55 кг.

Источник: futura-sciences