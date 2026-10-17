Австралиец искал золото, а нашёл метеорит возрастом 4,6 млрд лет

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В Австралии камень, который старатель Дэвид Хоул принял за золотой самородок, оказался метеоритом возрастом около 4,6 млрд лет. Его масса составляет 17 кг, а сам объект сохранил минералы, сформировавшиеся на ранних этапах существования Солнечной системы. Метеорит обнаружили в 2015 году, а результаты его исследования опубликовали в 2019-м.

Автор: Родни Старт/Музеи Виктории Источник: collections.museumsvictoria.com.au

Хоул искал золото с металлоискателем в региональном парке Мэриборо, штат Виктория. Необычно тяжёлый красноватый камень не поддался пиле, шлифовальной машине, дрели и даже попыткам разрушить его молотком. В 2018 году находку передали специалистам Мельбурнского музея. Геологи обратили внимание на высокую плотность камня и характерные углубления на поверхности, после чего исследовали его состав.

Учёные классифицировали находку как обыкновенный хондрит типа H5. Внутри метеорита обнаружили хондры — небольшие округлые образования из силикатных минералов, возникшие при нагревании и последующем охлаждении вещества ранней Солнечной системы. Их размер достигает 1 мм. В составе также присутствуют железоникелевые минералы камасит, тенит и тетратенит. Эти особенности позволяют изучать материал, сохранившийся со времени формирования планетной системы.

Метеорит Мэриборо стал лишь семнадцатым зарегистрированным метеоритом в штате Виктория и третьим местным хондритом типа H5. Радиоуглеродный анализ показал, что на Землю он попал менее тысячи лет назад, однако установить точную дату падения не удалось. Среди известных находок этого класса он занимает второе место по массе в штате после метеорита Кулнин весом 55 кг.

Источник: futura-sciences

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 368 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Наука и космос 239 9047 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...