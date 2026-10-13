Процессоры Intel подорожали на 20%, Qualcomm подняла цены на 10% — следующим может стать AMD

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| Новость | Платформа ПК

Производители процессоров начали повышать цены на фоне растущих расходов на выпуск микросхем и спроса со стороны рынка искусственного интеллекта. По данным отраслевых источников, Intel увеличила стоимость отдельных мобильных чипов Panther Lake на 15-20%, а Qualcomm подняла цены на процессорные платформы Snapdragon X и X2 Elite примерно на 10%. AMD также может пересмотреть цены, но её планы пока не подтверждены.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Сильнее всего у Intel подорожали отдельные конфигурации Panther Lake — в них используются графические чиплеты, изготовленные компанией TSMC по 3-нм техпроцессу N3E. По сведениям тайваньской прессы, повышение затронуло не всю линейку: для некоторых моделей Meteor Lake и Arrow Lake рост составил 5-10%. Новые цены, как сообщается, начали действовать с 1 сентября.

Причина давления на цены — не только спрос на готовые процессоры, но и стоимость их производства. Intel сочетает собственные вычислительные чиплеты с компонентами TSMC, а Qualcomm зависит от внешних производственных мощностей.

На фоне конкуренции за передовые техпроцессы и упаковку микросхем производителям становится сложнее удерживать прежние цены. По оценкам аналитиков, в 2027 году TSMC может дополнительно увеличить стоимость производства на передовых техпроцессах на 5-10%.

Одновременно дорожают и другие компоненты компьютеров. Производители ноутбуков сталкиваются с увеличением затрат на оперативную память DRAM и накопители SSD, поэтому рост стоимости процессоров может дополнительно отразиться на конечной цене устройств. Пока речь идёт о сообщениях отраслевых СМИ и источников в цепочках поставок, а не о едином официальном объявлении трёх производителей.

Источник: gizmochina

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