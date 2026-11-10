AOC выпустила блок питания на 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold

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Ассортимент AOC пополнился блоком питания PS850A0BK мощностью 850 Вт. Модель формата ATX получила сертификаты 80 PLUS Gold и 3C, несъёмные кабели и корпус размером 140 на 150 на 86 мм.

Автор: AOC Источник: www.ithome.com

Блок рассчитан на сеть от 200 до 240 В, питание идёт по одной линии 12 В. Для видеокарт предусмотрены разъёмы 6+2 pin и 12V-2x6, а заявленный КПД достигает 90% при нагрузке 50%. Внутри стоят японские конденсаторы, рассчитанные на температуру до 105 градусов Цельсия, и двухступенчатый EMI-фильтр, который гасит высокочастотные помехи из сети.

За охлаждение отвечает вентилятор с семью лопастями и функцией умного запуска. По словам производителя, он начинает вращаться, когда нагрузка приближается к 50%. На верхней крышке корпуса установлены виброгасящие накладки, а от перегрузки, скачков напряжения и короткого замыкания блок защищён встроенными схемами.

Автор: AOC Источник: www.ithome.com

Производитель даёт на устройство три года гарантии. В Китае за него просят 359 юаней (около 53 долларов США).

Источник: IT Home

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