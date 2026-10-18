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Компания VGN анонсировала игровую мышь Dragonfly 3 Mini на корпусе новой формы. В официальном микроблоге производитель обещает, что устройство получится более компактным, лёгким и мощным, и подчёркивает, что речь идёт не просто об уменьшенной копии. На постере корпус назван универсальным для небольших и средних рук.

На изображении из анонса мышь белая, с голубой вставкой на верхней части корпуса, сиреневыми боковыми кнопками и зелёным колёсиком прокрутки. Спереди виден порт. Линейка Dragonfly 3 вышла в январе.

Стоимость производитель пока не раскрыл. В Китае продажи начнутся 30 октября.

Источник: IT Home