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В базе американского регулятора FCC появилась Nintendo Switch 2 с модельным номером BEE-001(-01). Это версия консоли со сменной батареей, ранее заявленная только для европейского рынка.

Индекс (-01) отличает новую модификацию от стандартной Switch 2 с номером BEE-001. В европейской версии пользователь может заменить аккумулятор самостоятельно: Nintendo опубликовала инструкцию, в которой указаны крестовая отвертка PH00 и батарея BEE-003(-01). Официальный сменный аккумулятор пока не поступил в продажу.

Регистрация в FCC состоялась 8 октября 2026 года. Она не подтверждает выпуск консоли в США, но указывает на возможное расширение географии продаж обновленной версии за пределы Европы. Nintendo пока не анонсировала поставки BEE-001(-01) в другие регионы.

Одновременно в японской базе технической совместимости появился номер BEE-021(-01) для контроллера Nintendo GameCube для Switch 2. Ранее аналогичный суффикс получила версия контроллера N64 для Switch — HAC-043(-01), зарегистрированная в Канаде в июле.

Nintendo ранее сообщала, что переводит продукты с номерами, начинающимися на BEE, на версии со сменной батареей для соответствия новым европейским правилам. В обновленной консоли используется аккумулятор емкостью 5172 мА·ч вместо 5220 мА·ч у стандартной модели, а масса устройства увеличилась примерно на 10 г.

Источник: IT Home