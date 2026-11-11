Logitech выпустила компьютерную мышь MX Master 4 в необычном исполнении для дизайнеров

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Logitech выпустила специальную версию беспроводной компьютерной мыши MX Master 4, предназначенную для дизайнеров, фотографов и видеомонтажёров. Модель Creator Edition отличается от обычной мыши оформлением корпуса, но сохранила всю аппаратную начинку и функциональность оригинала.

Вместо стандартного оформления производитель использовал светлую расцветку с красными элементами и нанес на корпус графику, напоминающую рабочее поле программы для дизайна. На ней появились разметочные сетки, линии выравнивания и цветовые шкалы. В оформлении также спрятаны отметки, посвящённые Всемирному дню творчества, Всемирному дню дизайна и Всемирному дню фотографии.

Технически мышь не отличается от обычной MX Master 4. Она оснащена оптическим сенсором Darkfield с разрешением до 8000 DPI, электромагнитным колёсиком MagSpeed, способным прокручивать до 1000 строк в секунду, и системой тактильной отдачи Haptic Sense. Кнопка Actions Ring открывает меню быстрых команд и сочетаний клавиш. Аккумулятор обеспечивает до 70 дней работы без подзарядки, а подключить мышь можно одновременно к трём устройствам.

Logitech выпустила Creator Edition ограниченным тиражом. В Германии стоимость специальной версии составляет 119 евро — столько же просят за стандартную MX Master 4. Продажи стартовали 11 ноября 2026 года через сайт производителя и отдельных партнёров.

Источник: logitech