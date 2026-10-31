Logitech превратила MX Master 4 в компьютерную мышь с программным кодом на корпусе

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Logitech представила специальную версию мыши MX Master 4 для разработчиков. Новинка получила оформление с изображениями электрических цепей, элементами программного кода и отсылками к истории вычислительной техники, но технически не отличается от стандартной модели.

Автор: Logitech Источник: www.gizmochina.com

На корпусе появились гравированные дорожки, напоминающие схемы печатных плат, а на площадке для большого пальца разместили надпись «Hello, World!» — традиционную первую фразу, которую используют при изучении программирования. Правая кнопка получила маркировку Special Edition, стилизованную под комментарий в программном коде.

В остальном мышь сохранила характеристики обычной MX Master 4. Под площадкой для большого пальца находится сенсорная панель с тактильной отдачей, которую можно настроить через Logi Options+. Она поддерживает жесты для переключения рабочих столов, управления окнами и изменения параметров. Также предусмотрена функция Actions Ring — круговое меню быстрых команд вокруг курсора. По данным Logitech, исследование с участием 37 владельцев мышей MX Master показало, что она позволяет сократить перемещения мыши до 63%.

Модель оснащена датчиком с разрешением 8000 DPI и колесом прокрутки MagSpeed, способным работать в свободном режиме со скоростью до 1000 строк в секунду. Производитель заявляет до 70 дней автономной работы и возможность подключения к трём устройствам. MX Master 4 Developer Edition поступила в продажу 30 октября по цене $119,99 в США, €129,99 в Европе и £119,99 в Великобритании. Поставки ограничены имеющимися запасами.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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