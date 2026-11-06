Keychron превратила четыре клавиши в пульт управления ИИ для программистов

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Keychron представила компактную клавиатуру F4 HE 8K Vibe Coding Keypad, которая позволяет управлять ИИ-помощниками четырьмя физическими кнопками. Вместо поиска команд на обычной клавиатуре пользователь может выделить отдельные клавиши для отправки запросов, голосового ввода, подтверждения и отклонения предложенных ИИ изменений. Устройство рассчитано прежде всего на разработчиков, работающих с инструментами вроде Codex и Claude.

Автор: Keychron Источник: www.keychron.com

Клавиатура получила четыре магнитных переключателя Keychron Ultra-Fast Lime. Пользователь может настраивать точку срабатывания в диапазоне от 0,2 до 3,3 мм с шагом 0,1 мм. Функция Dynamic Keystrokes позволяет назначить до четырёх разных действий на одну клавишу в зависимости от глубины нажатия и отпускания. Частота опроса достигает 8000 Гц при подключении через USB-C, хотя этот показатель скорее ориентирован на игровые сценарии, чем на ускорение работы ИИ.

Настройка выполняется через браузерный Keychron Launcher без установки драйверов. В нём предусмотрены готовые профили для Codex и Claude, а также инструменты для создания собственных макросов и сочетаний клавиш. При этом встроенного микрофона у устройства нет: для голосового ввода потребуется микрофон компьютера или внешний аксессуар. Назначенные команды сохраняются во внутренней памяти, поэтому настройки остаются с устройством при подключении к другому компьютеру.

Автор: Keychron Источник: www.keychron.com

Корпус размером 44,94 x 44,94 мм выпускается в чёрном и белом цветах. Клавиши оснащены RGB-подсветкой, а в комплект входят 11 дополнительных колпачков с обозначениями различных функций. Устройство совместимо с Windows, macOS и Linux. На официальном сайте Keychron его оценили в 34,99 доллара. Полноценный выпуск веб-конфигуратора Launcher запланирован на 9 ноября 2026 года.

Источник: keychron

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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